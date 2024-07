A Torino centro di competenza nazionale per innovazione sociale

Avrà sede a Torino, all'ex Incet, il Centro di competenza nazionale per l'innovazione sociale, focalizzato sul collegamento tra politiche pubbliche e pratiche sociali e che coinvolge partner come Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, Università di Bologna, Euricse e Fondazione Giacomo Brodolini. Questa partnership, riunita all'interno del progetto europeo Seed, Social Inovation Ecosystem Development, con il coordinamento del Comune di Torino, si è aggiudicata il bando Esfa finalizzato a rafforzare i centri nazionali e a promuovere la collaborazione transnazionale. "Intorno a noi - osserva l'assessora comunale all'Innovazione, Chiara Foglietta -, anziché diminuire, povertà e discriminazione crescono peggiorando la qualità della vita delle persone e minando la società nel profondo. Un cambiamento è indispensabile e non più rinviabile, c'è bisogno di reinventare le forme con cui prendersi cura della comunità, ideando e condividendo modi nuovi e innovativi di produrre valore sociale migliorando lavoro, istruzione, salute. L'innovazione - aggiunge - può e deve contribuire alla costruzione di una società più stabile ed equilibrata e avere a Torino uno dei centri di competenza rappresenta un'incredibile opportunità per sviluppare capacità, scambiare conoscenze, creare sinergie con l'obiettivo di dare risposte efficaci ai bisogni, garantendo accesso alle risorse e partecipazione ai processi decisionali".