A2a, 160 milioni valore economico generato in Piemonte nel 2023

È di oltre 160 milioni il valore economico generato sul territorio nel 2023, in crescita del 50% dal 2022, con 17 milioni di euro investiti in infrastrutture e impianti per la transizione ecologica. E' quanto emerge dal sesto bilancio di sostenibilità territoriale di A2A del Piemonte. Sono oltre 100.000 le tonnellate di vetro recuperato grazie all'impianto di Asti e 73mila le tonnellate di Co2 evitate, con più di 8.500 tra studenti e docenti coinvolti nei percorsi di educazione alla sostenibilità. "L'impegno del gruppo in Piemonte si riflette nella significativa crescita del valore economico", commenta Lorenzo Spadoni, direttore generazione & trading di A2a, secondo il quale "la presentazione del bilancio di sostenibilità territoriale in una Regione dalla rilevanza strategica, la seconda per presenza del gruppo, è la testimonianza del costante percorso di dialogo che stiamo portando avanti con tutti gli stakeholders locali".