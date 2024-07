Cim4.0 sigla un accordo con Findreams Battery del gruppo Byd

Il centro di competenza nazionale Cim4.0 di Torino ha siglato un memorandum of understanding con Findreams Battery società del gruppo cinese Byd, specializzata nella tecnologia delle batterie. Obiettivo della partnership strategica, che avrà una durata di cinque anni, è incubare e sviluppare congiuntamente progetti nel campo delle batterie per veicoli e più in generale, sensibilizzare e promuovere tra gli stakeholder italiani il mercato delle batterie, chiave competitiva nei settori della mobilità sostenibile e delle energie rinnovabili. "Questo accordo consentirà al nostro competence center di essere riferimento nazionale nel settore delle batterie innovative e sostenibili, fondamentale per gestire al meglio la transizione green per il settore della mobilità e in particolare per i tanti comparti industriali nei quali il nostro Paese eccelle a livello globale: dai mezzi e macchinari per l'agricoltura e per le costruzioni ai mezzi professionali per il trasporto di merci e persone - spiega Enrico Pisino, ceo di Cim4.0 -Lavoreremo per sviluppare congiuntamente progetti di tecnologia avanzata, favorendo un continuo scambio, tecnologico e di know-how, tra Italia e Cina". "In un momento chiave di complicata geopolitica e punto di partenza dell'elettrificazione dei veicoli commerciali d'oltreoceano, la cooperazione con Cim4.0 in Italia sull'innovazione della eMobility offre agli stakeholder maggiori possibilità di comunicare e collaborare" spiega Shuwei Li, direttore generale globale veicoli commerciali di Findreams Battery.