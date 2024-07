Csm: Bombardieri nuovo procuratore di Torino

Giovanni Bombardieri é il nuovo Procuratore della Repubblica di Torino. La proposta di nomina dell'attuale Procuratore di Reggio Calabria, fatta all'unanimità nello scorso mese di aprile dalla Commissione incarichi direttivi del Csm, è stata ratificata dal plenum, con l'astensione di un solo consigliere. Originario di Riace, 61 anni, Bombardieri guidava dal 2018 la procura di Reggio Calabria dopo essere stato procuratore aggiunto a Catanzaro. Entrato in magistratura nel 1989, è stato giudice del tribunale di Locri dal 1990 al 1995 e poi sostituto procuratore a Roma fino al 2012, anno in cui é stato destinato a Catanzaro. Quindi, nel 2018, la nomina a procuratore di Reggio Calabria. A Torino Bombardieri subentrerà, come capo della procura , ad Anna Maria Loreto, andata in pensione poco più di un anno fa.