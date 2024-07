In Italia 85mila posti letto per studenti, divario Nord/Sud

In Italia ci sono oltre 85.000 posti letto per studenti, con una crescente presenza di strutture di student housing moderne e gestite da operatori specializzati. Nei prossimi tre anni questo numero si incrementerà di circa 28.000 posti letto, con la maggior parte delle aperture di nuove strutture previste nel 2026, per arrivare a un'offerta che complessivamente supererà le centomila unità entro il 2027, grazie a nuove operazioni residenziali. É quanto emerge dal rapporto 'Lo student housing da mercato di nicchia a comparto maturo', realizzato da Scenari Immobiliari per Re.Uni, l'associazione che riunisce i tre principali player del settore student housing italiano (Camplus, CampusX e Joivy) e bedStudent, presentato nel corso di un convegno a Milano. Si stima che così il tasso di copertura possa raggiungere il 15 per cento entro tre anni, limitando il divario nazionale con la media europea. L'attività immobiliare prevista nei prossimi anni verrà sviluppata nei principali poli universitari del nord: Milano, Torino, Padova e Bologna. Oltre il 75 per cento dei posti letto saranno sviluppati nelle regioni settentrionali, meno del cinque per cento nei territori del Mezzogiorno. Una distribuzione non omogenea che, secondo il rapporto, aumenterà il divario tra i poli universitari del Nord e quelli del Mezzogiorno, incidendo sul calo significativo di iscrizioni nelle università del Sud. Scenari Immobiliari sottolinea come gli investitori siano sempre più interessati agli alloggi per gli studenti fuori sede, con gli investimenti che hanno raggiunto quota 315 milioni di euro rappresentando il 45 per cento dei volumi complessivi riferiti al comparto residenziale. "In Italia - ha dichiarato Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari - il settore dello student housing si dimostra un asset class in forte evoluzione. Inoltre l'attuale divario tra l'offerta esistente e la crescente domanda di alloggi universitari sta creando una grande opportunità per gli investitori immobiliari".