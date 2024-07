Cultura, cresce la spesa delle famiglie

Per la cultura italiana il 2023 è stato l'anno della ripresa. La crescita, già vista nel 2022, si è consolidata e il settore culturale si è lasciato alle spalle gli anni di crisi: cresce sia la spesa delle famiglie in cultura (+10% sul 2022) che la partecipazione culturale fuori casa dei cittadini che si attesta al 35,2% (+12% rispetto al 2022). A scattare la fotografia è il 20esimo Rapporto Annuale Federculture "Impresa cultura", presentato oggi a Roma in occasione dell'Assemblea Generale di Federculture. Il volume fa il punto sullo stato del sistema culturale italiano, attraverso dati aggiornati su consumi, finanziamenti, occupazione, turismo, e propone analisi ragionate sulle politiche, le criticità e le prospettive di crescita della cultura in Italia. Per il 2023 il quadro della cultura nel nostro Paese è, dunque, largamente positivo. Il primo dei segnali di ripresa è che torna a crescere la domanda di cultura da parte dei cittadini: la spesa in cultura, ricreazione e sport delle famiglie - in base alle stime preliminari dell'Istat - è stata pari a 101,27 euro mensili contro i 91,94 del 2022, con un balzo avanti del 10%; crescita che rimane alta, +4%, anche se si considera l'aumento dei prezzi che ha inciso per il 5,9% anche sulla spesa familiare mensile complessiva. La voglia di cultura è tornata anche in termini di partecipazione: rispetto al 2022, la fruizione di tutte le attività culturali fuori casa aumenta mediamente di circa una volta e mezzo e, in alcuni ambiti, come nel caso dei concerti (dall'11,2% al 21,7%) quasi raddoppia. Gli incrementi maggiori si registrano oltre che nei concerti, nel teatro (+63%), nei concerti classici (+50%) nelle visite a musei e mostre (+44%), e ai siti archeologici e monumenti (+43%). Rimane sostanzialmente stabile il dato riguardante la lettura che nel 2023 registra una percentuale di italiani che hanno letto almeno un libro nell'anno del 40%, erano il 39% nel 2022. Sono però in calo rispetto agli anni precedenti i lettori ''forti''. Nel 2023 si segnala una generale ripresa nel numero dei visitatori dei musei sia nazionali che internazionali. Tra i principali siti si può registrare la grande crescita del Colosseo che supera i 12 milioni di visitatori (+25,3% vs 2022), delle Gallerie degli Uffizi che registrano oltre 5 milioni di visitatori (+26,4%), di Pompei con più di 4 milioni di ingressi (+33,6%) e del Museo Egizio di Torino che taglia il traguardo del milione di visitatori e cresce del 16,7%. A livello internazionale il Louvre torna ad avvicinarsi ai 9 milioni di visitatori e guida la classifica internazionale.