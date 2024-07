Al Politecnico di Torino due finanziamenti "Proof of Concept"

Due docenti del Politecnico di Torino, Francesco Andriulli (Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni-Det) e Elena Simone (Dipartimento Scienza Applicata e Tecnologia-Disat) si sono aggiudicati i finanziamenti 'Proof of Concept' dello European Research Council. Si tratta di prestigiosi riconoscimenti, ciascuno del valore di 150mila euro, conferiti a ricercatori e ricercatrici che hanno già vinto un progetto Erc, che finanzia la ricerca cosiddetta di frontiera, che si propongono di esplorare il potenziale di commercializzazione o di innovazione sociale del loro progetto iniziale. Il finanziamento può essere utilizzato, ad esempio, per testare e validare un'idea da portare sul mercato, coinvolgere partner industriali, altre organizzazioni della società o policymaker che possano aiutare a trasformare un'idea in un'innovazione utile per l'industria o la società. I progetti vincitori sono rivolti rispettivamente allo sviluppo di innovative tecniche di imaging avanzato per lo studio del cervello umano, per quanto riguarda il 'TurboEEG' di Andriulli; mentre il 'NewOilFactory' di Simone si occupa di produrre soluzioni per cibi funzionali a basso contenuto di grassi saturi per contrastare il problema dell'obesità. "Questo sostegno ci consentirà di impattare con le nostre scoperte un settore importante come il neuroimaging e di rendere i nostri risultati disponibili a tutti con un software Open Source", sottolinea Andriulli. "Il progetto nasce da alcune attività di ricerca nell'ambito del progetto Erc CryForm, relative alla cristallizzazione di grassi alimentari per il settore dolciario - spiega Elena Simone - Il design di strutture alimentari innovative e più salutari è un argomento che mi appassiona molto e sono felice di poterlo affrontare con il progetto NewOilFactory".