Fim Torino, per Mirafiori meglio di prima ma strada in salita

"È in atto un riallineamento delle strategie dell'industria dell'auto e della mobilità in generale che sembra convergere sempre più su una serie di propulsioni alternative tra loro ma sostenibili dal punto di vista ambientale. Sembra pertanto superata la posizione rigida del full electric che sin da principio abbiamo considerato poco realistica. In questa fase è più che mai necessario garantire allo stabilimento torinese le giuste soluzioni per il prossimo futuro". Lo affermano, in una nota, il segretario generale della Fim Cisl Torino e Canavese, Rocco Cutrì, e il segretario responsabile auto Igor Albera. "In questa direzione - osservano Cutrì e Albera - la 500 ibrida che abbiamo chiesto a gran voce è un inizio mentre la presentazione di oggi, 125esimo anniversario di Fiat, della grande Panda, disegnata a Torino ma assegnata allo stabilimento serbo di Kragujevac lascia l'amaro in bocca. La prospettiva futura si concretizzerà con la conferma della missione produttiva attraverso l'assegnazione di ulteriori modelli. Allo stesso modo, con l'assegnazione di nuova progettualità, andrà mantenuto e confermato il ruolo di Torino come centro ricerca, sviluppo, ingegnerizzazione di veicoli e componenti".