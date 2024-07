A Torino aumentano i laureati ma c'è un calo nell'occupazione

A Torino l'occupazione ha fatto registrare, nel 2023, un modesto assestamento, con un lieve calo da attribuire principalmente alla componente giovanile. È quanto emerge dal nuovo 'Osservatorio sul Mercato del Lavoro di Torino' presentato oggi dalla Città. Secondo i dati, le persone in cerca di occupazione risultano stabili rispetto al 2022 e di poco più numerose rispetto al 2019 (+1%), con una decrescita dell'1% degli inattivi in età da lavoro rispetto al 2022. Viene segnalata, poi, "una crescente proattività delle persone anche grazie all'implementazione di nuovi programmi di politiche attive del lavoro. La componente prevalente è quella femminile, aumenta il peso degli stranieri, mentre diminuiscono i giovani under 30". A livello di istruzione crescono le persone con diplomi Its e titoli universitari (24% nel 2023, rispetto al 22% del 2018), ma ci sono ancora un 37% di adulti esclusivamente con la licenza media. Aumentano le iniziative imprenditoriali da parte di cittadini stranieri, i giovani appaiono meno propensi del passato a fare impresa mentre resta stabile l'imprenditoria femminile. "L'Osservatorio - dice la vicesindaca con delega al Lavoro, Michela Favaro - è un importante strumento per comprendere le dinamiche del mercato del lavoro e per supportare le politiche di sviluppo economico e sociale della nostra città, identificando con precisione le esigenze e le criticità del nostro territorio".