Prefetto vieta motoraduno a Bardonecchia

Il prefetto di Torino, Donato Cafagna, ha firmato il divieto di circolazione sulla Strada Provinciale 235 per Rochemolles, nel Comune di Bardonecchia (Torino), dalle 7 di domani fino alle 19 di domenica. Un provvedimento disposto dopo la riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in cui si è preso in esame il motoraduno 'Stella Alpina' preannunciato sui social ma non autorizzato. Il divieto parte dall'intersezione della strada provinciale con il corso Sommeiller fino al rifugio Cai Scarfiotti dove si dovevano ritrovare i centauri. Alla riunione era presente, oltre i rappresentati delle forze dell'ordine, la sindaca di Bardonecchia Chiara Rossetti che ha evidenziato che il raduno tradizionalmente raccoglie circa 600 motociclisti, provenienti anche da fuori provincia e dall'estero, che nell'area interessata c'è il divieto di campeggio a causa della friabilità del versante montano e che lungo la strada in argomento la copertura telefonica è scarsa, pertanto in caso di necessità risulta difficile attivare i soccorsi. Il questore di Torino Vicenzo Ciarambino ha sottolineato le criticità insorgenti dallo svolgimento della manifestazione, in tema di impatto ambientale, di sicurezza stradale e di sovraffollamento dell'area, connesso alle condizioni climatiche e a rischio smottamento. Il motoraduno, arrivato alla 58esima edizione, aveva fatto discute già negli anni precedenti e negli ultimi giorni con la richiesta dell'associazione ambientaliste di intervenire per impedirne lo svolgimento.