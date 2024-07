URNE VIRTUALI

Meloni cresce ancora, Terzo polo missing

Fratelli d'Italia consolida il suo primato davanti al Pd. Salvini perde ancora terreno e ormai è stabilmente dietro Tajani. Renzi, Calenda e Bonino sempre più divisi e irrilevanti. La Supermedia YouTrend-Agi

Non arretra Fratelli d’Italia che anzi consolida il proprio consenso a un mese dalle elezioni europee e resta con ampio margine il primo partito. Nell’ultima Supermedia YouTrend-Agi è al 29% con un incremento dello 0,2% davanti al Pd che si attesta al 23,8 in discesa di 0,3 punti. Torna in doppia cifra, dopo lo scivolone delle urne, il Movimento 5 stelle (10,3% con un incremento dello 0,3) mentre Forza Italia, pur senza Noi Moderati, con cui si era presentata alle Europee, resta stabilmente davanti alla Lega. Il partito di Antonio Tajani, infatti, tiene il 9%, mentre Matteo Salvini è indietro all’8,5%. Alleanza Verdi e Sinistra prova a dimostrare che l’exploit di un mese fa non è stato un fuoco di paglia e si stabilizza al 6,9% (+0,1). Restano impaludati nell’irrilevanza, infine, i tre partiti centristi con Azione al 3,3%, Italia Viva al 2 e Più Europa all’1,9. A guardare le coalizioni, il Centrodestra è al 47,6% (+0,2) e il Centrosinistra al 32,6 (-0,2). M5s al 10,3 e Terzo Polo tutto insieme al 5,3 percento.

Questa, nel dettaglio, la Supermedia liste:

FdI 29,0 (+0,2)

Pd 23,8 (-0,3)

M5s 10,3 (+0,3)

Forza Italia 9,0 (-0,6)*

Lega 8,5 (-0,5)

Avs 6,9 (+0,1)

Azione 3,3 (-0,1)

Italia Viva 2,0 (nd)**

Più Europa 1,9 (nd)**

Pace Terra Dignita' 1,8 (-0,4)

Noi Moderati 1,1 (nd)*

Sud chiama Nord 1,0 (-0,2)

Questa invece la Supermedia Coalizioni 2022

Centrodestra 47,6 (+0,2)

Centrosinistra 32,6 (-0,2)

M5S 10,3 (+0,3)

Terzo Polo 5,3 (=)

Altri 4,2 (-0,3) *

*alle europee lista unica Forza Italia-Noi Moderati

**alle europee nella lista Stati Uniti d'Europa

NOTA: La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 26 giugno al 10 luglio, è stata effettuata il giorno 11 luglio sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Ipsos (data di pubblicazione: 29 giugno), SWG (1 e 8 luglio), Tecnè (29 giugno e 6 luglio) e Youtrend (1 luglio). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.