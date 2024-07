Metro 2: Forza Italia, raccolta firme e audizione di Salvini

Una raccolta firme a livello locale e, a livello nazionale, la richiesta di audizione del ministro Matteo Salvini in Commissione Trasporti del Senato "per spiegargli nel dettaglio cosa comporterebbe per il territorio di Barriera di Milano la soppressione della fermata Corelli". Sono le iniziative che Forza Italia promuoverà per chiedere il ripristino, nel progetto della Metro 2 di Torino, della fermata che è stata accorpata nella rimodulazione dovuta all'aumento dei costi. "Dei 600 milioni in più, circa 200 riguardano questa fermata - spiega il vicecapogruppo FI in consiglio comunale, Domenico Garcea -, fondi che secondo noi si possono trovare facendo i passi giusti. Sono i cittadini a chiederlo e lo dimostreremo con la raccolta firme che partirà venerdì prossimo proprio da via Corelli e proseguirà fino a settembre". "Un sindaco attento al territorio - aggiunge il capogruppo di Forza Italia in Commissione Trasporti, il senatore Roberto Rosso - avrebbe dovuto riunire i parlamentari e andare a Roma a spiegare davvero il progetto e a chiedere i fondi. Se non si muove lui, lo faremo noi". "Personalmente - annuncia Rosso - chiederò alla Commissione di audire il ministro Salvini su alcune grandi opere che stanno subendo possibili ritardi o tagli di fondi. Altre amministrazioni hanno fatto capire, spiegando bene i progetti, che certi tagli non dovevano esserci e hanno ottenuto un risultato. Questo Torino non lo ha fatto". Per il coordinatore cittadino azzurro Marco Fontana quella targato Stefano Lo Russo "è un'amministrazione che non sa pensare in grande e che con questa scelta sulla Metro dimostra una visione limitata da periferia dell'impero".