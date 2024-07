Due torinesi su tre promuovono i trasporti urbani

Due torinesi su tre promuovono la mobilità, quattro su cinque ritengono che sia facile spostarsi sul territorio. Lo dice un'indagine condotta da Youtrend per Wave - Smart Mobility Magazine. "Dal sondaggio emerge un quadro complessivamente positivo della mobilità torinese. Quasi due torinesi su tre (63%) ritengono positiva la situazione legata al trasporto e alla viabilità locale. La ricerca fornisce, inoltre, indicazioni per comprendere meglio le esigenze e le aspettative degli utenti, contribuendo così a orientare le riflessioni dei professionisti del settore. Un torinese su 5 (19%), ad esempio, utilizza l'automobile per andare al lavoro: questo è un dato su cui riflettere, considerando che il 26% utilizza l'auto almeno 4 volte a settimana per muoversi, dato che aumenta al 37% per coloro che abitano nella prima cintura. Siamo fiduciosi che questi dati possano stimolare un dibattito costruttivo" spiega Lorenzo Pregliasco, direttore di Youtrend. "Una buona transizione ecologica passa dalla mobilità multimodale. La nostra città offre un ventaglio di possibilità che si potranno arricchire e che vedono nel MaaS lo strumento per renderla snella e applicata. Il report ci dice che ancora molto possiamo fare, ma ci restituisce anche un quadro rassicurante sul lavoro fatto finora", osserva Chiara Foglietta, assessora alla Mobilità della Città di Torino. "È incoraggiante vedere come per molti torinesi sia in atto un cambiamento positivo nelle abitudini di spostamento. Questi dati ci forniscono preziose indicazioni sulle esigenze e le aspettative dei cittadini, e ci spingono a continuare a migliorare e innovare i servizi di mobilità, come fatto con i collegamenti per Caselle. Il nostro obiettivo è rendere Torino una città sempre più connessa e accessibile, puntando su soluzioni di smart mobility che possano ridurre l'uso delle auto private e favorire il trasporto pubblico e la mobilità dolce" aggiunge Cristina Bargero, presidente dell'Agenzia Mobilità Piemontese.