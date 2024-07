Lo Russo, "in Barriera problemi ma anche energia positiva"

Sicurezza, spaccio, inclusione sociale, gestione delle case popolari, ma anche "un'energia positiva e una voglia di riscatto, che per noi è uno stimolo a fare ancora meglio". Fra problemi da risolvere, progetti avviati e futuri, necessità di "continuare a lavorare insieme fra istituzioni". È il quadro di Barriera di Milano tracciato dal sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, che oggi ha incontrato cittadini e realtà del quartiere, soffermandosi al mercato di piazza Foroni e alla parrocchia Maria Regina della Pace. "Ho incontrato cittadini e operatori del mercato - spiega - per fare un punto sulle azioni messe in campo, in particolare il presidio fisso dell'operazione Strade Sicure. Sono emersi elementi molto utili a capire cosa ha funzionato e cosa no e che porterò al tavolo per l'ordine e la sicurezza pubblica per capire come intervenire per cercare di risolvere alcune questioni più puntuali che sono emerse". Fra i temi sollevati da chi vive il quartiere, illustra il sindaco, "la diffusione dello spaccio, con un'emergenza crack evidente il cui contrasto è molto complesso. Molte persone - prosegue - segnalano poi l'esigenza di intervenire sui giovani che sono in difficoltà legate alla tossicodipendenza e anche di questo mi farò parte attiva con la Regione. La soluzione di alcuni problemi richiede l'intervento congiunto di diverse istituzioni quindi è un tavolo che deve proseguire" conclude, sottolineando che "gli elementi che sono maturati oggi servono a fornire ulteriori spunti e confermano che quello che abbiamo iniziato a fare è la strada giusta, che dobbiamo continuare, intensificare e non mollare di un centimetro".