Comba (FdI): bene iniziative valorizzazione Superga

"Il complesso monumentale di Superga è un immobile del patrimonio storico-artistico di proprietà dello Stato che si estende su un'area di quasi 24 mila mq ed è affidato in concessione, fino al 2030, alla Fraternita della Speranza del Sermig - servizio missionario giovani che cura le visite di fedeli, studiosi e turisti. Le iniziative di valorizzazione avviate dal protocollo prevedono il restauro di tutti gli ambienti di pregio, l'accessibilità completa di tutti gli spazi anche alle persone disabili, la catalogazione e la digitalizzazione dei volumi antichi della biblioteca reale, la realizzazione di un percorso interattivo museale e il potenziamento della mobilità cittadina verso il colle di Superga, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile della città di Torino e della Regione Piemonte. Superga è uno dei luoghi simbolo di Torino perché la protegge dall'alto e perché conserva la memoria di alcuni fatti fondamentali della sua storia, a partire dal Grande Torino. Bisogna ringraziare il Governo, e in particolare il ministro Sangiuliano, che è stato proprio qui a Superga per apprezzarne la bellezza. Questi spazi, che sono a pieno titolo parte del patrimonio culturale e storico di Torino e del Piemonte, meritano di essere conosciuti e apprezzati dai turisti che sempre di più sono attirati sul nostro territorio". Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia Fabrizio Comba, coordinatore piemontese.