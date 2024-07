Ambrogio (FdI), grave giudici giustifichino violenza rom su figli

"Assolti due genitori rom che picchiavano le figlie perché calci e schiaffi sono, secondo i giudici, l'unico modo per garantire ordine e disciplina, visto che la violenza è un connotato dei campi rom? È una sentenza aberrante e paradossale, chiedo formalmente che il ministro della Giustizia mandi gli ispettori". Ad affermarlo è Paola Ambrogio, senatrice di Fratelli d'Italia e componente della commissione infanzia e adolescenza, commentando una sentenza della Corte di Appello di Torino che ha riguardato l'accusa di maltrattamenti per una coppia verso le figlie, all'interno di un campo rom. "È un fatto gravissimo - continua Ambrogio - e un precedente pericolosissimo: da un lato si certifica che i campi rom sono un contesto in cui la violenza è all'ordine del giorno, dall'altro si sdogana la violenza contro donne e bambini proprio perché in quel contesto è normale. Mentre la prima non è una notizia, se non per la sinistra, la seconda è una potenziale bomba sociale. C'è il rischio che si legittimi la violenza e gli abusi di un popolo che rifiuta sistematicamente qualsiasi percorso di integrazione e rimane, volontariamente, ai margini della società in vere e proprie zone franche. Che questo sia avallato dal nostro sistema giudiziario - conclude - è intollerabile, auspico provvedimenti immediati".