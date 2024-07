Montaruli (FdI), ricostruire responsabilità rivolta carcere Torino

"Si ricostruiscano al più presto le responsabilità di chi ha commesso la rivolta nel carcere di Torino e di chi ha permesso che fosse possibile riprendere e diffonderla all'esterno. È evidente che qualcuno si sente intoccabile a addirittura in grado di violare i divieti inerenti agli strumenti di comunicazione alimentando rivolte e relativa propaganda". Lo dichiara in una nota la vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli. "Quelle immagini - aggiunge - confermano la necessità di adottare il massimo rigore con chi commette queste violenze all'interno degli istituti detentivi così come la norma contenuta nel pacchetto sicurezza prevede revocando ed impedendo tutti i benefici. Davanti alla prepotenza, peraltro organizzata, lo Stato si dimostri ancora una volta più forte di chi vuole vantarsi su tik tok per rimarcare appartenenze a organizzazioni per tentare un ricatto che non trova, né troverà alcun cedimento".