Roma capitale del gelato, +14% consumi, 600 milioni l'indotto

"Nella Città Eterna è boom di gelato artigianale italiano. Roma è capofila, rispetto alle altre città d'arte, per incrementi e consumi. Capitale d'Italia in testa con un +14% rispetto allo scorso anno, seguono Firenze, Napoli e Bologna. Al Sud Italia e in Sicilia segnaliamo un aumento dell'8%, ma evidente un'Italia spaccata in tre con il Centro e il Sud con andamenti positivi mentre a nord, anche a causa delle condizioni climatiche il gelato rimane legato alla stagionalità". Così Claudio Pica, presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio e segretario generale dell'Associazione Italiana Gelatieri (Aig). "Un dato importante per Roma, elaborato dall'Associazione Italiana Gelatieri (Aig) insieme all'Osservatorio della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio, che registra oltre 5 milioni i turisti che negli ultimi tre anni hanno visitato e consumato in una gelateria artigianale della Capitale, per un indotto romano e laziale che vale 600 milioni di euro. È Roma quindi - prosegue - a trainare le città italiane, grazie anche al grande flusso turistico internazionale, con i turisti stranieri nel 2023 hanno aumentato la loro spesa per il gelato artigianale a Roma del 5%".