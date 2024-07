Fregolent (Iv), da quando picchiare minori è elemento educativo?

"Le sentenze si rispettano e non si commentano, ma questa è incredibile per gravità. Da quando picchiare i minori è un elemento educativo?". Lo scrive sui social la senatrice torinese di Italia Viva Silvia Fregolent, in merito alla sentenza di assoluzione da parte della quarta sezione penale della corte d'Appello di Torino nei confronti di due genitori accusati di maltrattamenti. "Parlare di contesto peculiare o di modello culturale di fronte a un reato - prosegue Fregolent - oltre a essere una discriminazione celata, crea un gravissimo precedente. Non possiamo permettere la violenza diffusa si possa considerare un'attenuante che legittimi la possibilità di perpetrare altra violenza. Ma soprattutto - conclude la senatrice - non possiamo permettere che siano proprio i bambini, i più fragili, a scontare gli errori degli adulti".