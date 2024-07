CONTI & CASSA

Gettonisti, 100 milioni in Piemonte. Spesa raddoppiata in due anni

Nella relazione della Corte dei Conti il "boom" di medici e infermieri esterni negli ospedali. "Un problema contabile e di qualità del servizio". A Biella e Asti i casi più eclatanti. Warning anche su debito eccessivo (ai massimi) e partecipate, ma il giudizio di parifica è senza eccezioni

Negli ospedali del Piemonte la spesa per i gettonisti in due anni è raddoppiata. Basta questo dato per fotografare la penuria di personale con la quale asl e aso regionali devono fare quotidianamente i conti. Se nel 2021 il costo dei servizi medici e infermieristici appaltati all’esterno era di 51,3 milioni, lo scorso anno la spesa è schizzata oltre i 100 milioni di euro. D’altronde, “se un primario si rompe una gamba cosa faccio, chiudo il reparto?” è la domanda retorica con cui si giustifica Alberto Cirio. No, ma parlando di sanità è evidente come quest’impennata abbia un ché di patologico. In alcune aziende sanitarie, in particolare, l’incremento sembra fuori controllo. Il caso di Asti è eclatante: si passa da 80mila euro di spesa nel 2021 a 1,37 milioni nel 2023 (+1.700%), trend simile a quello di Biella, da 101mila euro a 1,5 milioni (+1.500%), a Novara da 364mila euro a 1,7 milioni (+450%). Nell’Asl di Torino il costo di medici e infermieri esterni in due anni è quasi triplicato da 6,6 a 18 milioni; sulla stessa linea anche l’Asl To5 (da 513mila euro a 1,8 milioni). Nella piccola Asl del Vco già nel 2021 la spesa era di 3,8 milioni, l’anno scorso è stata di 14,6 milioni. È l’effetto del fuggi fuggi di medici e infermieri dagli ospedali, tra orari infernali e paghe ancora troppo basse rispetto agli ultra tutelati colleghi di medicina generale. L’unico caso in netta controtendenza riguarda l’Asl TO3 in cui il costo per gli esterni si riduce drasticamente da oltre 1 milione a 240mila euro.

Questi dati sono contenuti nella relazione della Corte dei Conti del Piemonte nel giorno in cui ha espresso il suo giudizio di parifica (senza eccezioni) sul bilancio della Regione, per la prima volta nella nuova sede di piazza Castello, proprio dove fino allo scorso anno, al piano nobile, sedeva il governatore Cirio. Per la sezione di controllo, presieduta da Antonio Attanasio “il fenomeno dei gettonisti si è diffuso anche a causa del maggior compenso riconosciuto loro, il che ha spinto molti medici ad abbandonare il lavoro pubblico”. Ma attenzione, ammoniscono i giudici contabili, perché questa spesa “non è soggetta ai vincoli del costo del personale ed il massivo ricorso a tale strumento potrebbe configurarsi come un’elusione della normativa in materia di contenimento del costo del personale”. Un problema sul piano contabile ma anche legato alla “qualità del servizio”, dal momento che la scelta dei professionisti da impiegare non è di pertinenza delle Asl ma “ricade sulle cooperative”.

Nel corso dell’udienza il presidente Cirio ha sottolineato che sui gettonisti “finalmente c’è una normativa nazionale” e che “la tendenza è alla riduzione”. “Sulle esternalizzazioni – ha poi spiegato – abbiamo un piano che prevede nel prossimo anno una riduzione del 20%. Ci sarà una regola: si appalta all'esterno un servizio soltanto se si dimostra che non può essere svolto all'interno dell'azienda, o se vi è convenienza economica. L'andazzo di un tempo è finito”.

L’indebitamento è un’altra voce su cui è scattato il warning della Corte dei Conti. L’ammontare complessivo è salito da 4,67 a 4,78 miliardi di euro e anche l’esborso per interessi e quota capitale è aumentato, da 333 a 350 milioni, facendo salire al massimo consentito dalla legge dell’incidenza sulle entrate tributarie libere che l’anno scorso s’è attestata al 19,99% (la norma prevede il limite al 20%). Una situazione tale da “non consentire alla Regione di contrarre nuovi mutui” affermano i magistrati contabili. “Non è quello che intendiamo fare – assicura l’assessore al Bilancio Andrea Tronzano – ci limiteremo a gestire quelli in essere, continuando a rinegoziare laddove possibile gli attuali tassi”. Un’operazione in corso, per esempio, è quella di estinguere il leasing per il pagamento del grattacielo di piazza Piemonte, accendendo un più favorevole mutuo con Cassa depositi e prestiti. Anche perché a gravare sulla situazione debitoria del 2023, rispetto agli anni precedenti, sono stati proprio l’aumento dei tassi d’interesse e l’inizio del leasing per la nuova sede.

Durante la seduta, inoltre, Cirio ha annunciato che il 31 luglio – in occasione del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali il Piemonte avrà un accordo sul cosiddetto “Spalmadebiti”, che poi “debiti non sono” come tiene a precisare il direttore finanziario Giovanni Lepri, nel senso che si tratta di iniezioni di liquidità della Regione alle sue aziende sanitarie per ridurre i tempi di pagamento dei fornitori. Un piano avviato nelle amministrazioni passate e che nella finanziaria regionale dell’anno scorso aveva visto slittare la sua scadenza dal 2026 al 2032 con un’ovvia riduzione della rata che sarebbe scesa a circa 93 milioni annui contro i 200, 220, 240 e 263 previsti per le ultime quattro tranche nel concordato iniziale con i ministeri. “Ormai le Asl pagano nei tempi stabiliti dalla legge, non c’è più motivo di inondarle di liquidità, facendo aspettare musei, associazioni e tutti gli altri soggetti fuori dal mondo sanitario che attendono soldi dalla Regione” ha spiegato Cirio. Forse, però, andava concordato prima con il Governo, che dopo l’impugnativa e la pronuncia favorevole della Corte Costituzionale, ora è pronto a dare il via libera a Cirio. Prima però servirà una “leggina” che il Consiglio dovrà approvare a settembre per entrare in vigore il prossimo anno.

Infine le ultime due criticità ravvisate dalla Corte dei Conti. Una riguarda alcune partecipate che la Regione non riesce a vendere. “Non le possiamo svendere” mette le mani avanti Cirio, ma intanto alle attuali condizioni nessuno le compra (da Montepo Moncalieri Tecnopolo a Icarus, da Nordind a Fingranda) che restano in liquidazione e con bilanci in rosso che gravano sui conti regionali. L’ultimo avvertimento è sui tempi di approvazione del bilancio che lo scorso anno è avvenuta alla fine di aprile.