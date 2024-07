IN PIAZZA

Campo larghissimo per i Signornò dell'Autonomia

Opposizioni unite, anche se in piazza a Torino c'è solo un centinaio di persone a firmare contro la riforma Calderoli. Per Rossi (Pd) serve andare oltre i partiti e coinvolgere anche tutte le associazioni che si oppongono al Governo

Non fischia, ma un po’ di vento tira in piazza Carignano dove stamattina è partita la campagna referendaria del Piemonte contro il referendum dell’Autonomia. Un vento provvidenziale che porta un po’ di nuvole ed evita di trasformare la piazza in un deserto di sole.

“L’Italia è una e indivisibile”, dice il segretario della Cgil Piemonte Giorgio Airaudo, con la sua solita buona dose di retorica. Secondo lui “i più fragili ne hanno bisogno”. La Cgil è capofila dei referendum per abolire la riforma del centrodestra dice Airaudo che poi setta un obiettivo ambizioso: “Penso che possiamo raccogliere mezzo milione di firme entro ferragosto”. Sarà, fatto sta che in piazza ci sono un centinaio scarso di persone, che tolti i politici di professione si ridurrebbero alla metà.

In quella che è una preview della prima seduta del Consiglio regionale del Piemonte di lunedì prossimo i politici in effetti sono molti. Non c’è l’unica eletta per gli Stati uniti d’Europa in Piemonte Vittoria Nallo, diventata da poco mamma. Tra i nuovi ingressi a Lascaris si fa vedere la giovanissima Simona Paonessa, che con appena vent’anni è la più giovane a entrare in Consiglio regionale. È visibilmente intimorita ma sorride, e ne approfitta per intrattenersi con Laura Pompeo e gli altri maggiorenti dem in piazza. Alice Ravinale di Avs è accompagnata da Valentina Cera con cui condivide pure il palco per l’intervento, per il resto passa la maggior parte del tempo a parlare con Airaudo.

Se il Pd con la giunta Chiamparino chiedeva l’autonomia su diverse materie, oggi i tempi sono cambiati spiega il segretario dem Domenico Rossi: “L’ha chiesta su alcune cose e non su altre: per esempio scuola e sanità devono rimanere fuori. Non è accettabile per noi il tema che su alcune materie di interesse strategico nazionale, come l’energia, che ogni Regione faccia una sua elaborazione”. “Questo è un laboratorio", continua Rossi una volta salito sul palco: “Guardate, non è l’unica battaglia che dovremo fare contro questa destra che sta facendo male al Paese. Ci aspetta una battaglia simile contro il premierato. E questo cantiere dove mettiamo da parte i distinguo, le differenze che pure in questi anni troppe volte hanno diviso il campo del centrosinistra. Oggi drasticamente vediamo la necessità dell’unità, che non riguarda solo i partiti politici ma le forze sindacali, culturali, le associazioni del Paese. Uniti sui valori fondamentali della nostra Costituzione”.

Ma se unità è la parola d’ordine dei dem, Sarah Disabato dei 5 Stelle ripropone sul palco lo spauracchio della sanità privata che avanza, il tema su cui è naufragata l’alleanza col Pd alle scorse regionali. Rossi però non vuole riproporre questa formula, ormai pure fuori moda: “Il campo largo si rifà ai partiti. Qui c’è un’alleanza culturale e storica che bisogna fare anche tra associazioni”. E le sigle in piazza sono diverse, tra cui Legambiente ma anche l’associazione femminista Se non ora quando? per cui sale sul palco Laura Onofri che spiega le differenze territoriali nell’adesione allo screening per il tumore alla mammella: lo fanno l’80% delle donne al Nord fino al 58% del Mezzogiorno. “Decidiamo su cosa siamo d’accordo e partiamo”, è la sintesi di Rossi. Tra i dem qualsiasi settarismo è bandito.