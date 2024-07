REGIONE PIEMONTE

Nicco alla guida del Consiglio

Nessuna sorpresa nel giorno d'esordio del parlamentino del Piemonte. FdI ottiene il vertice, Graglia (Forza Italia) e Ravetti (Pd) sono i due vice. "Onestà intellettuale tra gli schieramenti per il bene dei cittadini"

Nessuna sorpresa nella giornata d’esordio del Consiglio regionale del Piemonte, con cui s’avvia la XII legislatura. L’elezione di Davide Nicco (FdI), eccezionalmente alle Ogr di Torino per i lavori di ristrutturazione in corso a Palazzo Lascaris, avviene all’unanimità. Nessuna defezione né franchi tiratori. Anche gli altri componenti dell’Ufficio di presidenza vengono eletti secondo le indicazioni dei partiti: il cuneese Franco Graglia di Forza Italia (ciriano doc) è il vicepresidente per la maggioranza, l’alessandrino Domenico Ravetti, indicato una settimana fa dal Pd, è quello indicato dalle minoranze. Sui segretari d’aula vengono sciolti gli ultimi nodi: oltre al leghista Mario Carosso, che s’accontenta del downgrade dopo i cinque anni da numero due della giunta, entra Mario Salvatore Castello per la lista civica di Alberto Cirio, che vince il ballottaggio con l’albese Daniele Sobrero. Sacrificato alle ragione di coalizione Roberto Ravello, presentato in un primo tempo da FdI. Nell’opposizione l’altro testa a testa tra Avs e Movimento 5 stelle si risolve a vantaggio del partito di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. È Valentina Cera, infatti, il segretario d’aula in rappresentanza delle minoranza: per lei centrosinistra e pentastellati quasi compatti, con la sola eccezione di un voto andato alla dem Monica Canalis. In cambio i Cinquestelle avranno la vicepresidenza di due commissioni: quella Ambiente per Alberto Unia, ex assessore di Chiara Appendino a Torino, mentre Pasquale Coluccio dovrebbe avere la vicepresidenza della commissione Legalità.

“È una bella emozione e un grande onore per me questa elezione: il mio impegno sarà massimo – ha affermato Nicco –. Ringrazio il mio partito, i consiglieri per la fiducia accordatami. Un pensiero sincero voglio rivolgerlo, però, a tutti coloro che, in questi anni ed in questa ultima campagna elettorale, mi hanno sostenuto. Essere il presidente del Consiglio, però, anche una grande responsabilità che necessiterà di altrettanto impegno, equilibrio e tempo da dedicare per garantire tutti e tenendo conto di tutte le istanze. Anche di coloro che legittimamente mostreranno un’opinione differente”. E del rapporto con Cirio dice: “Dovremo diventare stimolo uno per l’altro, affinché Giunta e Consiglio possano entrambi essere utili e produttivi”. Poi aggiunge: “Le critiche alla classe politica traggono linfa da episodi e comportamenti non consoni al ruolo che ricopriamo e che derivano a loro volta dall’assenza di un rispettoso equilibrio dialettico tra maggioranza e opposizione: dialettica fatta a volte più per slogan, accuse e offese reciproche, che non piuttosto sulla base dell’oggettiva e razionale valutazione dei contenuti delle proposte, indipendentemente da chi le avanza. Se nel suo piccolo, invece, in questo Consiglio regionale opposizione e maggioranza svolgeranno il loro rispettivo compito con onestà intellettuale e spirito costruttivo, daremo dignità a questa istituzione e contribuiremo a rivalutare nell’opinione comune il senso nobile e alto che deve avere il fare politica”.