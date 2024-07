M'hanno rimasto solo

Dicono che... più delle contestazioni da parte dello sparuto gruppo di residenti, sia stato l'essere lasciato solo a difendere l'amministrazione ad aver mandato fuori dai gangheri Francesco Tresso. Tutto è successo ieri al Parco dei Mesino dove la giunta comunale di Torino guidata da Stefano Lo Russo ha in programma di far sorgere la Cittadella dello Sport, Quasi 12 milioni di euro del Pnrr per una serie di interventi che prevedono la riqualificazione di una cascina, interventi su passerelle, galoppatoio e parco. Nel parco si corre già oggi, ma gli interventi, "poco impattanti" secondo Palazzo civico, lo renderanno ancora più fruibile per i cittadini.

Fatto sta che al sopralluogo l’assessore allo Sport Domenico Carretta si è defilato dopo un quarto d’ora per andare ad accogliere il sindaco Lo Russo all’aeroporto, di ritorno da Parigi dove ha incassato il pattinaggio artistico per Torino alle Olimpiadi del 2030. E così è toccato all’assessore al Verde Francesco Tresso affrontare la protesta. “Aveva la responsabilità di essere presente, visto che il progetto è del suo assessorato”, attacca Tiziana Ciampolini di Torino Domani. “Non posso stare in silenzio mentre il mio assessore viene contestato e gli altri se ne vanno”. Tresso e sodali non hanno voglia di fare da parafulmine per la giunta. E men che meno al Pd.