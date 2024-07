Nella notte in fiamme dehors di una pizzeria a Torino

Incendio nella notte nel dehors di un ristorante-pizzeria in via Lancia a Torino. La struttura è stata avvolta dalle fiamme che sono divampate, secondo una prima ricostruzione, dopo che qualcuno aveva dato fuoco a un bidone dell'immondizia posto all'esterno del locale. I vigili del fuoco sono intervenuti con diverse squadre per spegnere il rogo, mentre le pattuglie della polizia hanno eseguito i rilievi. Le indagini sono affidate agli agenti del commissariato San Paolo.