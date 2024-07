Sinodo Valdese 2024 cuore festeggiamenti per 850 anni movimento

Il Sinodo valdese si terrà dal 25 al 30 agosto a Torre Pellice, in provincia di Torino, presso la storica Casa Valdese. Quest'anno, il Sinodo rappresenta il cuore dei festeggiamenti per gli 850 anni del movimento di Valdo di Lione. Il Sinodo vedrà la partecipazione di 180 deputati e deputate provenienti da tutta Italia, oltre a numerosi ospiti internazionali e rappresentanze ecumeniche, che si avvicenderanno nelle Valli valdesi. "Massimo organo decisionale e democratico/assembleare delle chiese protestanti italiane, questo Sinodo affronterà temi centrali per la vita delle chiese quali la testimonianza della fede, l'impegno sociale e umanitario, il futuro dell'ecumenismo e del dialogo interculturale e interreligioso, la gestione dei conflitti in prospettiva cristiana, per la pace e la giustizia economica ed ecologica, l'autonomia differenziata. Il culto di apertura, domenica 25 agosto alle ore 15,30, nel tempio di Torre Pellice, vedrà anche la consacrazione di due nuovi pastori", si legge in una nota. Il programma del Sinodo 2024 include anche la consueta serata pubblica oltre a numerose altre iniziative collaterali organizzate nei giorni sinodali. In particolare, il 24 agosto alle 15.00, presso la Casa Valdese, è previsto lo speciale convegno per gli 850 anni del movimento valdese, cui farà seguito un momento festivo in serata con concerto. Fra le iniziative, anche un annullo speciale, con timbro filatelico per gli 850 anni del movimento valdese in collaborazione con Poste Italiane. L'appuntamento è per domenica 25 agosto alle 13,30 nel giardino della Casa Valdese con uno stand allestito da Poste Italiane dove saranno a disposizione i prodotti filatelici specificamente realizzati per l'occasione, anche alla presenza della moderatora della Tavola valdese, diacona Alessandra Trotta.