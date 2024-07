Bankitalia: forte calo domanda mutui famiglie in II semestre 2023

Nel secondo semestre del 2023 la domanda di mutui per l'acquisto di abitazioni e di crediti per finalità di consumo da parte delle famiglie è diminuita fortemente in tutte le aree del Paese. Lo riporta la Banca d'Italia nella pubblicazione che riporta i risultati dell'indagine Regional Bank Lending Survey, condotta dalle Filiali regionali su un campione di 244 banche e relativa al secondo semestre del 2023. I criteri di offerta sui mutui per l'acquisto di abitazioni, viene osservato, si sono lievemente irrigiditi in tutte le ripartizioni geografiche. La durata media dei mutui erogati nel 2023 è ulteriormente aumentata, mentre è diminuito il rapporto tra il valore del finanziamento e quello dell'immobile (loan to value at origination). I criteri di offerta dei prestiti finalizzati al consumo sono peggiorati in tutte le ripartizioni territoriali. Nel 2023, viene ancora osservato, i risparmiatori hanno preferito i titoli di Stato nelle loro scelte di allocazione del risparmio e le banche hanno aumentato le remunerazioni sui depositi.