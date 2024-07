Scoperta a Biella falsa associazione sportiva dilettantistica

Un'associazione sportiva dilettantistica lavorava nel Biellese come una vera società imprenditoriale evadendo il fisco incassando almeno 200 mila euro di ricavi. A scoprire l'evasione fiscale è stata la guardia di finanza di Biella. L'associazione non era iscritta al registro Coni e non poteva usufruire delle agevolazioni no profit. Il sodalizio è stato segnalato alla Agenzia delle Entrate evidenziando oltre 200 mila euro di ricavi non dichiarati e l'omessa presentazione delle dichiarazioni ai fini dell'Iva e delle imposte dirette dal 2021 al 2023. Erano presenti inoltre otto lavoratori completamente 'in nero'. L'Ispettorato territoriale del lavoro di Biella-Vercelli ha adottato il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale.