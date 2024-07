Cade da ponteggio di 7 metri nel Verbano, morto 41enne

È deceduto un uomo di 41 anni che questa mattina è precipitato da un ponteggio in un cantiere a Pieve Vergonte, nel Verbano-Cusio-Ossola. Le condizioni dell'operaio, caduto da un'altezza di circa sette metri, erano parse immediatamente molto gravi. Inutile il trasporto, in elicottero, all'ospedale di Novara. La vittima, stando alle prime informazioni disponibili, sarebbe il co-titolare della ditta in cui lavorava. Sul posto i carabinieri.