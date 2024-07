Piemonte, al via una settimana di sedute in Consiglio regionale

Il nuovo consiglio regionale del Piemonte avvia oggi una settimana di sedute d'Aula. Dopo l'insediamento la settimana scorsa alle Ogr, i lavori sono ripresi nella sede istituzionale di Palazzo Lascaris a Torino, dove in mattinata è avvenuta la riassunzione dei progetti di legge il cui iter era stato lasciato sospeso dalla precedente legislatura. Nel corso della giornata inoltre, a cadenza di un'ora, saranno insediate tutte le Commissioni permanenti e saranno eletti i rispettivi Uffici di presidenza. Domani tutto il giorno e mercoledì mattina la Prima Commissione si riunirà per licenziare alcuni provvedimenti finanziari urgenti che approderanno in Aula a partire da mercoledì pomeriggio: l'Assestamento del Bilancio 2024-26, il Rendiconto del Consiglio regionale 2023, il Rendiconto generale 2023 della Regione e un disegno di legge relativo a interventi urgenti in materia di residenzialità universitaria.