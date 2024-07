Piemonte, insediate le nuove Commissioni permanenti

A una settimana dalla seduta di insediamento della XII legislatura, il Consiglio regionale del Piemonte ha eletto i presidenti e i vicepresidenti delle otto Commissioni permanenti, delle Giunte per il regolamento e per le elezioni. "L'insediamento delle Commissioni - ha affermato il presidente Davide Nicco - è un passaggio essenziale per il buon funzionamento dell'organo legislativo. Le Commissioni sono strumento fondamentale per ascoltare e garantire risposte puntuali alle istanze dei piemontesi. È il luogo principale dove approfondire ogni tema e confrontarsi in modo responsabile e costruttivo. Da oggi siamo davvero operativi: pronti a lavorare per il Piemonte". La prima Commissione (Bilancio) sarà presieduta da Roberto Ravello (Fdi) mentre vicepresidenti saranno Debora Biglia (Fi) e Fabio Isnardi (Pd). La seconda Commissione (Urbanistica) ha come presidente Mauro Fava (Fi) e vice rispettivamente Marina Bordese (Fdi) e Nadia Conticelli (Pd). In terza Commissione (Economia) è stato eletto presidente Claudio Sacchetto (Fdi) e vicepresidenti Marco Protopapa (Lega) e Monica Canalis (Pd). Alla quarta Commissione (Sanità), il presidente eletto è Luigi Icardi (Lega), i vice Davide Zappalà (Fdi) e Daniele Valle (Pd). La quinta Commissione (Ambiente), sarà presieduta da Sergio Bartoli (Lista Cirio), vicepresidenti Daniela Cameroni (Fdi) e Alberto Unia (M5s). La sesta Commissione (Cultura) ha come presidente Paola Antonetto (Fdi) e i suoi vice sono Daniele Sobrero (Lista Cirio) ed Emanuela Verzella (Pd). Alla presidenza della settima Commissione (Autonomia) è stato eletto Andrea Cerutti (Lega), mentre Elena Rocchi (Lista Cirio) e Mauro Calderoni (Pd) sono i due vicepresidenti. La Commissione Legalità sarà presieduta da Domenico Rossi (Pd) che verrà affiancato dai vicepresidenti Pasquale Coluccio (M5s) e Gianna Gancia (Lega). La Giunta per il regolamento è presieduta da Davide Nicco in qualità di presidente del Consiglio. Sono stati eletti vicepresidenti Sergio Ebarnabo (Fdi) e Laura Pompeo (Pd). Come presidente della Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità è stato eletto Alberto Avetta (Pd), vicepresidenti Simona Paonessa (Pd) e Davide Buzzi Langhi (Fi), segretario Silvia Raiteri (Fdi).