Crescono in Europa i veicoli commerciali, +15% nei 6 mesi

Nella prima metà del 2024, le vendite di nuovi furgoni nell'Ue sono aumentate del 15%, raggiungendo 840.409 unità, guidate da una crescita a doppia cifra nei mercati chiave. I dati sono dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei. La Germania guida con un notevole aumento del 19,3%, seguita dalla Spagna al 18,5%, dall'Italia al 17,8% e dalla Francia al 10,5%. Le nuove immatricolazioni di autocarri nell'Ue hanno registrato un aumento più modesto, pari al 3%, per un totale di 183.295 unità da gennaio a giugno. Questa crescita è stata trainata principalmente da un aumento del 18,2% delle vendite di autocarri medi, mentre gli autocarri pesanti sono rimasti stabili con un aumento dello 0,3%. Spagna e Italia guidano con guadagni a doppia cifra rispettivamente del 21,7% e del 10,5%, mentre anche Germania (+8,1%) e Francia (+5,5%) hanno registrato una crescita. Le vendite di autobus hanno avuto un buon inizio d'anno, con le nuove immatricolazioni nell'Ue in aumento del 28,6% rispetto alla prima metà del 2023, per un totale di 20.370 unità. Tutti i principali mercati hanno registrato una crescita, in particolare Italia (+44,6%), Spagna (+24,2%) e Germania (+17,8%).