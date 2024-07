Stellantis, sciopero a Mirafiori nel reparto dei cambi ibridi

I lavoratori di Mirafiori del reparto eDct, il nuovo cambio ibrido, sono scesi in sciopero questa mattina dopo l'assemblea che si è tenuta dalle 9 alle 10. La protesta è stata indetta unitariamente da Fim, Fiom, Uilm e Fismic per chiedere migliori condizioni di lavoro. Un'altra assemblea è prevista tra le 14 e le 15 per i lavoratori del secondo turno. "Dopo mesi in cui solleviamo unitariamente i problemi riferiti alle condizioni di lavoro, ai carichi di lavoro e alle pause, oggi i lavoratori, sotto pressione anche per l'eccessivo caldo, hanno deciso di scioperare" spiega Gianni Mannori, responsabile Fiom per Mirafiori.