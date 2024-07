Bursaux, progetto Torino-Lione deve essere modello sostenibilità

"Il progetto della Torino-Lione punta a ridurre milioni di camion che attraversano le Alpi, ma il cantiere deve diventare anche un modello di sostenibilità". Lo ha sottolineato Daniel Bursaux, presidente di Telt, nel primo incontro del Lion-Turin Engagement Forum, in corso a Parigi, in cui le più grandi imprese di costruzione europee coinvolte nella realizzazione dell'infrastruttura presenteranno un paper che descrive le buone pratiche di sostenibilità messe in atto con gli obiettivi futuri da raggiungere nei prossimi anni nell'ambito della decarbonizzazione e sicurezza sul lavoro. "Dobbiamo cambiare ritmo. Questo cantiere non è solo un laboratorio tecnico, ma deve essere esemplare anche dal punto di vista della sostenibilità. L'industria delle costruzioni si trova in un momento chiave. L'impegno ambientale deve tradursi in atti concreti, dobbiamo condividere buone pratiche", ha affermato Bursaux che ha anche invitato a "fare un grande sforzo anche sul fronte della sicurezza". "Malgrado il nostro impegno abbiamo visto infortuni molto gravi di cui tre mortali e questo è inaccettabile. Dobbiamo evitarlo in futuro", ha osservato.