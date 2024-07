Vendite globali di Fiat in aumento del 2,2% nel semestre

Nell'anno del suo 125esimo anniversario, Fiat festeggia risultati di vendita semestrali positivi, consolidando il suo status di brand leader di Stellantis in termini di volumi. Con oltre 660.200 unità vendute a livello globale, Fiat ha registrato un aumento del 2,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il brand ha registrato una crescita regionale significativa: 24% in Nord America, 7,6% in Medio Oriente e Africa, 5% in Asia-Pacifico e 2,3% in Sud America, dove è leader con il 14% di quota di mercato. L'Europa continua a essere la prima regione per Fiat, stabile in termini di volumi. Fiat è leader del settore in Brasile (20,4% di quota di mercato), Italia e Turchia (12,3% ognuna) e Algeria (68,3%). I modelli più venduti sono la Fiat Panda in Italia, la Fiat Tipo in Turchia e il Fiat Doblò in Algeria. Nel segmento dei veicoli commerciali, Fiat Professional è cresciuto a livello globale del 15%, con incrementi notevoli del 69% in Asia-Pacifico, del 54% in Medio Oriente e Africa e del 10% in Sud America.