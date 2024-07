A Torino via Roma pedonale, 12 milioni e 14 mesi di cantieri

Via Roma a Torino è destinata a diventare completamente pedonale, con lavori per 12 milioni di euro, per la maggior parte provenienti da fondi Pon Metro Plus dell'Unione europea, e una durata di 14 mesi, con termine entro aprile 2026. I progetti di fattibilità tecnico-economica per il progetto sono stati approvati dalla giunta comunale, su proposta dell'assessora alla Mobilità, Chiara Foglietta. È prevista la completa ripavimentazione in pietra e la strada verrà innalzata a livello dei portici, favorendo l'abbattimento delle barriere architettoniche. Prima sono previsti il rifacimento completo della impermeabilizzazione della soletta e il rinnovamento dell'intera rete di raccolta delle acque meteoriche. Per permettere di liberare la visuale della via all'incrocio con piazza Castello l'intersezione verrà riorganizzata: saranno realizzati due collegamenti pedonali con la piazza, come estensione dei percorsi porticati, con riduzione della banchina di fermata Gtt e spostamento delle paline semaforiche. Parallelamente sarà modificata la viabilità all'altezza di via Po, in maniera da permettere la svolta del flusso veicolare proveniente dai Giardini Reali e diretto verso piazza Vittorio Veneto. Gli impianti semaforici lungo l'asse di via Roma saranno tutti rinnovati. Gli interventi lungo gli oltre 700 metri della via interesseranno una superficie di quasi 12mila metri quadrati, dove verranno posizionati panchine, dissuasori e fioriere, mentre lungo le strade di attraversamento troveranno posto in spazi dedicati numerosi archi portabici in acciaio. "L'opera, con la sua attenzione all'abbattimento delle barriere architettoniche- ha commentato Foglietta - migliorerà lo spazio pubblico e ne favorirà l'accessibilità, aumentandone la vivibilità. Un percorso iniziato vent'anni fa con l'eliminazione del traffico veicolare e il divieto di sosta su piazza San Carlo, che va nella direzione di una città accessibile, accogliente e inclusiva per tutti".