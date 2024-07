Rossi (Pd), per Città della salute di Novara sempre un problema

"Mentre Torino procede, per Novara ogni volta che si avvicina la scadenza del bando emerge un problema nuovo. Sembra uno scherzo ma non fa ridere nessuno. Chiederemo all'assessore quali sono le richieste di Anac e come mai emergono solo adesso. Lo faremo tramite un'interrogazione ma anche un'audizione urgente in Commissione sanità". Lo sostiene in una nota Domenico Rossi, consigliere regionale e segretario del Pd in Piemonte. "Al netto dell'ultimo caso - aggiunge - è evidente che la gestione dell'intero bando ha presentato continui problemi e innumerevoli rinvii nonostante le centinaia di migliaia di euro spese per consulenze e verifiche. Urge un intervento deciso e radicale da parte di chi ha la responsabilità sulla realizzazione dell'opera, a partire dal Presidente Cirio che non può solo annunciare gli ospedali ma deve anche preoccuparsi che vengano costruiti. Ribadiamo la necessità - conclude - che opere di questo tipo non debbano essere lasciate in capo alle aziende sanitarie, ma devono essere gestite da una stazione unica appaltante regionale dotate di tutte le competenze necessarie".