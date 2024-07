Corte dei Conti, migliorano i conti 2023 degli enti locali

Il 2023 è stato un anno positivo per i conti degli enti locali. A decretarlo è la Corte dei Conti nella "Relazione sulla gestione finanziaria di Comuni, Province, Città metropolitane per gli esercizi 2021-2023". "Lo scorso anno, superati gli effetti recessivi pandemici, la finanza locale - si legge - ha intrapreso un percorso di crescita, con una ripresa delle entrate e del sostegno agli investimenti, soprattutto in conseguenza dell'attuazione del Pnrr, in uno scenario complessivo di finanza pubblica che vede un miglioramento dell'indebitamento, seppur in misura inferiore a quanto stimato dal Def". In prospettiva, secondo i magistrati contabili "la prossima manovra si profila, invece, restrittiva, in virtù dell'avvio della procedura di infrazione per deficit eccessivo legata alla reintroduzione del Patto di Stabilità". La relazione, esamina, tra l'altro, i rendiconti di 7441 enti (di cui, 7343 Comuni), presenti nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche della Ragioneria generale dello Stato, e riferiti al biennio 2021-2022. I dati di cassa 2023 (Siope) - si specifica nel documento - confermano, sul 2021, l'impulso alla ripresa, con una tenuta dei bilanci dei Comuni e un ampliamento del saldo positivo di cassa.