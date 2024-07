SANITÀ

Gettonisti, blitz all'Asl di Alessandria.

Nas, Anac e Inps in tutti gli ospedali

L'operazione, in corso, è scattata nelle scorse ore. Interrogati i medici forniti dalle coop. Acquisita documentazione su gare e procedure per l'affidamento di molti servizi ospedalieri. L'azienda è tra quelle che in Piemonte ricorre maggiormente a personale esterno

Il blitz è scattato nelle scorse ore in tutti gli ospedali dell’Asl di Alessandria. Decine di uomini, tra carabinieri del Nas e del Comando Tutela del Lavoro, funzionari dell’Anac e ispettori dell’Inps si sono presentati nelle cinque strutture ospedaliere. Sono stati interrogati tutti i medici gettonisti in servizio e questa attività è tuttora in corso così come quella volta all’acquisizione degli atti relativi alle gare per l’affidamento dei servizi alle cooperative.

L’ispezione coordinata tra i vari enti e organi, ciascuno per le proprie competenze è destinata a proseguire per tutta la giornata non escludendo di potersi protrarre anche a domani, nei presidi di Novi Ligure, Casale Monferrato, Ovada, Tortona e Acqui Terme.

Un lavoro ad ampio raggio quello in corso nell’azienda sanitaria che è tra quelle, in Piemonte, che vede un ricorso più alto ai gettonisti. Dalle dichiarazioni raccolte e dalle risposte alle domande degli investigatori potrebbero scaturire situazioni legate sia al rispetto delle regole del lavoro, sia alla selezione e qualificazione del personale esterno, temi questi che già hanno fatto emergere in passato e in più di un’occasione in tutto il Paese l’impiego di professionisti i cui profili non sempre rispondevano a quanto previsto dalla legge.

All’esame, in particolare, dell’Agenzia nazionale anticorruzione le procedure che negli ultimi anni hanno portato all’affidamento, con costi sempre più elevati, di molti servizi medici alle cooperative. Questione, quella delle gare, che è recentemente finita al centro dell’inchiesta della Procura della Repubblica di Modena, con tre arresti si altrettanti dirigenti delle coop, tra le quali alcune che in passato avevano svolto attività anche nell’Asl alessandrina, la cui direzione generale assicura la piena e totale disponibilità nei confronti degli organismi impegnati nel lavoro di verifica. Un’attività che proseguirà anche terminati gli interrogatori dei medici esterni così come di altro personale dell’Asl interessato a questo aspetto, con l’analisi della notevole mole di documentazione che gli investigatori stanno tuttora acquisendo.