Guardia finanza Torino, cambi al vertice in reparti territoriali

Nei giorni scorsi alcuni reparti territoriali del comando provinciale Torino della guardia di finanza, nell'ambito dei normali e periodici avvicendamenti disposti dal comando generale del corpo, sono stati interessati dal cambio dei rispettivi comandanti. La capitana Sarah Bardelli è la nuova comandante del secondo nucleo operativo metropolitano Torino, il tenente Riccardo Tisato ha assunto il comando della compagnia Susa e il tenente Marco Fisicaro è diventato il nuovo comandante della compagnia Chivasso. Bardelli, 32 anni, originaria della provincia di Grosseto, ha lasciato dopo due anni il comando della compagnia Susa per subentrare al secondo nucleo operativo metropolitano Torino alla collega Margherita Valente, che è andata ad assumere l'incarico di comandante del gruppo Oristano. Tisato, trentenne, originario della provincia di Venezia, proviene dal gruppo Agrigento dove, negli ultimi tre anni, ha comandato il Nucleo Operativo. Fisicaro, 27 anni, originario della provincia di Taranto, ha comandato nell'ultimo triennio il nucleo operativo presso il gruppo Legnano e alla compagnia Chivasso ha dato il cambio al capitano Dario Gattiglio, trasferito quale comandante del gruppo Nuoro. Il comandante provinciale Torino, generale di brigata Carmine Virno, ha espresso ai nuovi comandanti di reparto "i migliori auspici per gli importanti e impegnativi incarichi assunti e ha, nello stesso tempo, ringraziato i predecessori per il lavoro svolto e i significativi risultati ottenuti durante il loro mandato" viene riferito in una nota.