Sgomberato a Torino centro sociale Barca

Questa mattina la polizia ha sgomberato il centro sociale Barca Occupata in via Avondo, non molto lontano da piazza Sofia, alla periferia Nord di Torino. L'immobile, di proprietà della Circoscrizione 6, era occupato da un alcune decine di squatter. Per la struttura, restituita alla Città, c'è già un futuro: verrà gestita da un'associazione a cui è già stata assegnata, come annuncia l'assessore alle Politiche sociali della Regione Piemonte, Maurizio Marrone: "Un'occupazione distintasi in questi anni per degrado estremo e disagi creati ai cittadini. Grazie ad un bando, che ha permesso l'assegnazione di questo a spazio ad un'associazione di volontariato, l'intera comunità potrà tornare ad usufruirne, a partire dai tanti giovani che vivono in questa periferia. Come Politiche Sociali della Regione Piemonte sosterremo questa realtà che promuove un divertimento "sano", facendo da contraltare al culto dello sballo tanto in voga nei centri sociali". "Sono convinto che i cittadini - conclude l'assessore -, un passo alla volta, si renderanno conto che con gli sgomberi progressivi delle case popolari occupate e con la liberazione di questi epicentri del degrado si può riuscire nell'impresa titanica di risanare le periferie torinesi portando servizi". "Quella di oggi è una festa e una vittoria per il nostro territorio - aggiunge il presidente della Circoscrizione 6 Valerio Lomanto - Per questo voglio ringraziare le istituzioni che hanno collaborato per raggiungere questo obiettivo e le Forze dell'Ordine che hanno permesso di allontanare gli occupanti. Da domani Via Avondo volta pagina".