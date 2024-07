Fassino: legale "500 euro per chiudere, soluzione pragmatica"

La difesa di Piero Fassino ha offerto 500 euro di riparazione pecuniaria per estinguere il reato di tentato furto nel caso del profumo da 130 euro che sarebbe stato rubato dal Duty Free di Fiumicino lo scorso 15 aprile. "Abbiamo presentato istanza ai pm, previa accettazione del Duty Free di Fiumicino, e ora a decidere sarà il gip di Civitavecchia", spiega l'avvocato Fulvio Gianaria, difensore del deputato, "non è un'ammissione, perché il video lascia molte ombre, e chiunque pagherebbe 500 euro piuttosto che fare un dibattimento: si tratta di una soluzione pragmatica che risolve un piccolo problema senza affrontare un processo complesso". E' attesa a breve la decisione del gip di Civitavecchia che potrebbe mettere fine al caso contro il 74enne ex sindaco di Torino.