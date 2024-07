Ream Sgr (Crt), Maria Cristina Zoppo nominata presidente

L'assemblea degli azionisti di Ream Sgr ha eletto presidente Maria Cristina Zoppo, dottore commercialista e revisore dei conti e componente del consiglio di amministrazione di Intesa San Paolo, e vice presidente Marco Casale, chief financial officer della Fondazione Crt. Del consiglio fanno parte anche Maurizio Rasero (vicepresidente), Alberto Francesco Anfossi, Aldo Casalini, Luciano Mariano, Alberto Oliveti, Giovanni Quaglia, Ezio Raviola e Roberto Scaltrito, i consiglieri Indipendenti Andrea Amalberto, Attilio Befera e Francesca Spitale. Il direttore generale è Oronzo Perrini. "Ringrazio gli azionisti per la fiducia accordatami conferendomi l'incarico di presidente, funzione e ruolo che intendo affrontare con grande determinazione e impegno. Confermo la volontà di operare in una linea di continuità per portare avanti i progetti avviati, non trascurando di attivarne di nuovi, per rendere Ream Sgr ancora più solida e protagonista degli anni a venire" commenta la presidente Zoppo.