Cirio, il 7 agosto in Cdm la richiesta di calamità naturale

"Nel Consiglio dei ministri del 7 agosto verrà deliberata la calamità naturale, richiesta dalla Regione Piemonte, e coperte in questo modo tutte le somme urgenze, cioè quegli interventi che i comuni hanno fatto per ripristinare e per rimettere in sicurezza il territorio". Lo ha annunciato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, nel corso della visita a Macugnaga, località del Verbano-Cusio-Ossola ai piedi del monte Rosa colpita dal maltempo del 29 e 30 giugno scorso. Nel suo intervento, Cirio ha anche spiegato che i lavori per il ripristino degli impianti di innevamento e della pista di sci, grazie alle risorse già assegnate a Monterosa 2000, la società della Regione Piemonte che gestisce gli impianti sul Monte Rosa, partiranno entro il mese di settembre, in tempo per la stagione invernale.