Incidente a Torrazza morta moglie ex vicesindaco metropolitano

Si chiamava Maria Cristina Mulè, 56 anni, ed era la moglie dell'ex vicesindaco della Città metropolitana di Torino, Marco Marocco, la donna rimasta vittima di un incidente stradale, questa mattina, sulla provinciale 90 a Torrazza Piemonte, nel Torinese. Maria Cristina Mulè, residente a Chivasso, in sella al proprio scooter, è rimasta vittima di uno scontro frontale con una motocicletta. Il marito Marco Marocco, esponente del Movimento 5 Stelle, era stato nominato vicesindaco della Città metropolitana dall'allora prima cittadina di Torino, Chiara Appendino, nell'ottobre del 2016. Numerosi gruppi del Movimento di tutta la provincia hanno espresso via social la loro vicinanza a Marocco per il terribile lutto che lo ha colpito questa mattina.