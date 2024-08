Regione Piemonte: 7,7 milioni per scuole paritarie infanzia

La Regione Piemonte ha approvato l'assegnazione di 7,7 milioni di euro a sostegno delle scuole paritarie per l'infanzia, riconoscendone la funzione sociale ed educativa. Le risorse sono destinate alle spese di gestione e funzionamento sostenute nell'anno scolastico 2023-2024. I contributi sono assegnati in parte ai Comuni convenzionati con scuole paritarie, in parte direttamente alle scuole paritarie non convenzionate con gli enti locali. Il sostegno è rivolto per il 75% alle scuole dell'infanzia presenti in Comuni sotto i 15 mila abitanti o in frazioni di Comuni più grandi, quale "presidio che contribuisce ad arginare il crescente fenomeno della desertificazione dei territori collinari e montani". "Siamo fermi sostenitori - afferma la vicepresidente della Regione e assessora all'Istruzione Elena Chiorino - del fatto che le paritarie meritino un sostegno forte e concreto: i 7,7 milioni sono un segnale inconfutabile di come per la Regione Piemonte la libera scelta educativa sia un valore fondamentale. Era importante anche sostenere i Comuni convenzionati e garantire così il diritto allo studio a tutti i bambini e alle famiglie: lo ritengo doveroso per una società che non lasci indietro nessuno".