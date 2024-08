Al via la prima edizione del premio pmi Innovativa Piemonte

Riconoscere e valorizzare le migliori innovazioni sul territorio e promuovere la cultura dell'innovazione. Questi sono gli obiettivi del 'Premio pmi innovativa Piemonte' competizione proposta da InnovUp, rappresentante della filiera dell'innovazione italiana, accolta e supportata da Bioindustry Park Silvano Fumero, con il coinvolgimento di Environment Park e del Sistema Poli di Innovazione Piemonte. La prima edizione, è rivolta alle piccole e medie imprese con sede legale in Piemonte e iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese è riservata a quelle innovative. La vincitrice, avrà accesso a servizi di supporto all'innovazione per un valore di 6.000 euro e potrà partecipare al premio nazionale istituito da InnovUp competendo con le quattro pmi vincitrici dei premi locali. Oltre al primo premio, saranno assegnati premi speciali. Bioindustry Park ospiterà la premiazione, in programma il 26 novembre in occasione dell'incontro annuale del Sistema poli innovazione Piemonte. La call piemontese nasce nell'ambito del 'Premio InnovUp pmi Innovativa - prima edizione anno 2024' volto a valorizzare il merito delle imprese innovative ad alto potenziale di crescita e a sostenere lo sviluppo delle PMI italiane, facilitando il networking e accendendo i riflettori sulle attività dei Parchi Scientifici e Tecnologici e di InnovUp.