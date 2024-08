Merlo (Popolari), FI deve aprirsi al centro

Per Giorgio Merlo, dirigente nazionale di Tempi nuovi popolari uniti, "Forza Italia deve aprirsi alle culture e ai movimenti centristi" per i quali, afferma, "a sinistra non c'è spazio". "È di tutta evidenza - dice Merlo - che la politica di centro ha sempre meno spazio in una coalizione dominata dalla sinistra radicale e massimalista della Schlein, dalla sinistra populista e demagogica dei 5 stelle e dalla sinistra estremista e fondamentalista del trio Fratoianni-Bonelli-Salis. E non sono sufficienti il trasformismo e il tatticismo di Renzi per dar lustro al centro in una alleanza chiaramente, e legittimamente, di sinistra". "L'unico vero spazio oggi per ricostruire un centro politico, riformista, moderato e di governo - rimarca - resta Forza Italia. A una condizione, però: che si apra realmente a tutte le culture, le forze e i movimenti centristi, che oggi purtroppo non hanno una offerta politica adeguata".