Immatricolazioni Stellantis in calo dell'8,7% a luglio

Il gruppo Stellantis ha immatricolato in Italia nel mese di luglio - secondo i dati elaborati da Dataforce - 34.995 auto, l'8,7% in meno dello stesso mese del 2023. La quota di mercato è pari al 28,1% a fronte del 32,1%. Nei sette mesi le immatricolazioni del gruppo sono 318.707, lo 0,3% in più dell'analogo periodo del 2023, con la quota in calo dal 33% al 31,5%.