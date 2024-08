Carceri: Scalfarotto (IV), rivolte a Torino, fallimento governo

“Mentre il centrodestra esultava per l’approvazione ieri al Senato di un decreto carceri che non produce alcun miglioramento immediato delle tragiche condizioni delle carceri, oramai completamente fuori controllo, a Torino nella notte è esplosa la rivolta, tra fiamme, coltelli e tentativi di evasione. Prima nel carcere minorile Ferrante Aporti e, subito dopo, al Lorusso e Cutugno. Questo è il segnale di un sistema carcerario al collasso che si regge in piedi solo grazie all’intervento di un personale sottodimensionato, costretto a turni massacranti di lavoro, la cui incolumità è in pericolo tutti i giorni”. Così il senatore Ivan Scalfarotto, capogruppo di Italia Viva in Commissione Giustizia. “Esprimo la mia solidarietà e vicinanza totale al personale di polizia penitenziaria del Ferrante Aporti e delle Vallette perché, questa notte, mentre il Governo era totalmente assente, ancora una volta, hanno rischiato la vita. Maggioranza e governo prendano atto del fallimento delle loro politiche in tema di diritto penale e carceri e agiscano immediatamente di conseguenza", conclude Scalfarotto.