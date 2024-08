Carceri: tensioni al minorile e al Lorusso e Cutugno di Torino

Tensioni ieri sera nell'istituto minorile Ferrante Aporti di Torino e nel carcere Lorusso e Cutugno. Lo rende noto l'Osapp, Organizzazione sindacale autonoma di polizia penitenziaria. Al Ferrante Aporti una cinquantina di detenuti hanno dato vita ad una rivolta, alcuni brandendo bastoni e appiccando un incendio nel primo padiglione. Sono stati distrutti anche alcuni uffici e spaccate porte e finestre. Alcuni detenuti sono riusciti a raggiungere il campo sportivo da cui hanno cercato di uscire, ma sono stati bloccati. Al carcere Lorusso e Cotugno, invece, al termine di una rissa scoppiata tra stranieri, un detenuto ha puntato alla gola di un agente una lama rudimentale, con l'intento di farsi consegnare le chiavi. Il poliziotto è stato portato in ospedale sotto shock. Un altro detenuto, brandendo un coltello, ha sfondato un cancello. L'uomo è stato subito bloccato. Secondo l'Osapp, al carcere minorile il bilancio è di 10 agenti feriti e 12 detenuti intossicati. Al Lorusso e Cutugno invece ci sono stati due agenti feriti e quattro intossicati. "Le carceri italiani sono ormai ingovernabili - commenta il segretario generale dell'Osapp, Leo Beneduci - ed è solo per fortuna o forse per miracolo che a Torino non ci si state conseguenze più gravi per i poliziotti in servizio. Sempre più spesso si sta verificando che, allo scopo di contenere le devastazioni, si stanno utilizzando forze di polizia e persino vigili del fuoco in aiuto che dovrebbero invece permanere sul territorio per le esigenze della collettività". "Sono centinaia di migliaia di euro spesi per una situazione di ingovernabilità - prosegue - è ora che ci si renda conto che la sicurezza delle carceri è la sicurezza di tutta la collettività".